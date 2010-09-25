Имеется сайт на Yupe, который разработчики бросили с некоторым количеством ошибок, не доведя проект до конца. Требуется восстановить работоспособность сайта, прежде всего в части подключения Робокассы (разработчик должен быть знаком с Робокассой). Бюджет определяется после диагностики ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Имеется текст - 4 листа А4 в Ворде. Это описание, как работать с учебным пособием. Надо сделать из него два выходных файла для разных целей: 1) под брошюрку А5: обложка и внутренние листы. Брошюрка ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Имеется логотип. Надо к деталям логотипа добавить короткую надпись другим цветом и стилем, чтобы получившуюся картинку можно было напечатать на футболке. Исполнитель предоставляет несколько вариантов стилей / шрифтов, я выбираю. Результат принимается в редактируемом формате, финальный ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется сверстать для проффесионального научного журнала ч/б рекламный блок на страницу А4. Текст имеется. В тексте есть простая графическая картинка плохого качества, из которой надо сделать "ремейк" хорошего для полиграфии качества. Картинка цветная сейчас, надо ...Закрыт11 лет назад
- $50
Требуется сверстать рекламную листовку (4 странички А5). Текст и логотип имеется. Две листовки: на русском и английском языке одинаковый дизайн и текст. Требуется поработать со шрифтами, расположением текста для лучшей читаемости, добавить картинки и графические элементы ...Завершен12 лет назад
- $10
Надо сверстать прайс-лист на книжки http://www.constellations.ru/knigi.html отметить, какие новые, какие в продаже, цены на них, координаты продавцов во всех городах. указать полное название, издательство, год выпуска, оставить место под аннотацию (я напишу), т.е. это должна ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Имеется статья 55 страниц А4 + 5 страниц рекламно-информационного добавления к ней. В рамках этого проекта требуется: 1) вычистить верстку в ворде: выравнивание, шрифты, интервалы, абзацы, цитаты, сноски, нумерация, оглавление. При распечатке на А4 и брошюрой на ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется стильная классическая визитка. НЕ из готового шаблона. На русском и английском, в одном дизайне. Выбор исполнителя - по портфолио. Присылайте, пожалуйста, ссылки на портфолио только с визитками.Завершен13 лет назад
Для сайта надо сделать картинку "форма записи на тренинг", по нажатию которой вызывается форма. Сейчас форма вызывается по текстовой ссылке, которая плохо заметна. Как сейчас, можно посмотреть тут: http://www.constellations.ru/history-piter.html#details В результате хочу получить картинку и готовый HTML ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется добавить на сайт http://www.constellations.ru/ форму подписки на рассылку. Форма будет непосредственно на сайте на главной странице (под боковым меню), а также я буду ставить ее на другие сайты и в блоги. Сайт в Joomla.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Имеется сайт на Joostina www.psy-room.ru. Контакт с разработчиком сайта потерян. Требуется поставить баннер (уже имеется) вниз под боковое меню. Ищу исполнителя, который для начала быстро (сегодня) поставит имеющийся баннер и затем научит меня, как это ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать дизайн визитки. Есть примерная идея в Ворде, требуется сделать стильно ;-)Закрыт13 лет назад
Требуется нарисовать простой баннер для сайта www.constellations.ru. Дизайн сдержанный, без ярких элементов, баннер будет размещаться только на дружественных сайтах со строгим требованием к стилю. В частности, баннер пойдет на www.hellinger.ru и на www.psy-room.ru, и не должен ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Для сайта www.constellations.ru нужно поставить движок с типовым дизайном. Движок на ваш выбор, но открытый, чтобы не зависеть от разработчика. Функциональность - аналогично www.processwork.ru (будет описана в ТЗ, это просто пример). Ссылки должны быть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад