Mirta

Елена Веселаго Mirta

 
53 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется разработка на Yupe

    Имеется сайт на Yupe, который разработчики бросили с некоторым количеством ошибок, не доведя проект до конца. Требуется восстановить работоспособность сайта, прежде всего в части подключения Робокассы (разработчик должен быть знаком с Робокассой). Бюджет определяется после диагностики ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформить текст для печати и скачивания в интернете

    $50

    Имеется текст - 4 листа А4 в Ворде. Это описание, как работать с учебным пособием. Надо сделать из него два выходных файла для разных целей: 1) под брошюрку А5: обложка и внутренние листы. Брошюрка ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн надписи для печати на футболках

    $50

    Имеется логотип. Надо к деталям логотипа добавить короткую надпись другим цветом и стилем, чтобы получившуюся картинку можно было напечатать на футболке. Исполнитель предоставляет несколько вариантов стилей / шрифтов, я выбираю. Результат принимается в редактируемом формате, финальный ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламный блок А4 в журнал сверстать

    $50

    Требуется сверстать для проффесионального научного журнала ч/б рекламный блок на страницу А4. Текст имеется. В тексте есть простая графическая картинка плохого качества, из которой надо сделать "ремейк" хорошего для полиграфии качества. Картинка цветная сейчас, надо ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламную листовку сверстать

    $50

    Требуется сверстать рекламную листовку (4 странички А5). Текст и логотип имеется. Две листовки: на русском и английском языке одинаковый дизайн и текст. Требуется поработать со шрифтами, расположением текста для лучшей читаемости, добавить картинки и графические элементы ...

    Illustrator
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Приватный проект для Обрезкова Кира (QueenKaro)

    $10

    Надо сверстать прайс-лист на книжки http://www.constellations.ru/knigi.html отметить, какие новые, какие в продаже, цены на них, координаты продавцов во всех городах. указать полное название, издательство, год выпуска, оставить место под аннотацию (я напишу), т.е. это должна ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка статьи в word и pdf

    Имеется статья 55 страниц А4 + 5 страниц рекламно-информационного добавления к ней. В рамках этого проекта требуется: 1) вычистить верстку в ворде: выравнивание, шрифты, интервалы, абзацы, цитаты, сноски, нумерация, оглавление. При распечатке на А4 и брошюрой на ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать дизайн визитки

    Требуется стильная классическая визитка. НЕ из готового шаблона. На русском и английском, в одном дизайне. Выбор исполнителя - по портфолио. Присылайте, пожалуйста, ссылки на портфолио только с визитками.

    Дизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать картинку "форма записи" (на тренинг)

    Для сайта надо сделать картинку "форма записи на тренинг", по нажатию которой вызывается форма. Сейчас форма вызывается по текстовой ссылке, которая плохо заметна. Как сейчас, можно посмотреть тут: http://www.constellations.ru/history-piter.html#details В результате хочу получить картинку и готовый HTML ...

    HTML
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Форму подписки на сайт добавить

    Требуется добавить на сайт http://www.constellations.ru/ форму подписки на рассылку. Форма будет непосредственно на сайте на главной странице (под боковым меню), а также я буду ставить ее на другие сайты и в блоги. Сайт в Joomla.

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поставить баннер на сайт на Joostina

    Имеется сайт на Joostina www.psy-room.ru. Контакт с разработчиком сайта потерян. Требуется поставить баннер (уже имеется) вниз под боковое меню. Ищу исполнителя, который для начала быстро (сегодня) поставит имеющийся баннер и затем научит меня, как это ...

    Баннер для сайта
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой баннер 240 х 100 нарисовать

    Требуется нарисовать простой баннер для сайта www.constellations.ru. Дизайн сдержанный, без ярких элементов, баннер будет размещаться только на дружественных сайтах со строгим требованием к стилю. В частности, баннер пойдет на www.hellinger.ru и на www.psy-room.ru, и не должен ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поставить движок с типовым дизайном

    $250

    Для сайта www.constellations.ru нужно поставить движок с типовым дизайном. Движок на ваш выбор, но открытый, чтобы не зависеть от разработчика. Функциональность - аналогично www.processwork.ru (будет описана в ТЗ, это просто пример). Ссылки должны быть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Smo_lina
Евгения 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$65
10 баллов
12 лет назад
Рекламную листовку сверстать
Елена - заказчик, который нацелен на результат, который готов конструктивно и в команде с дизайнером двигаться к цели. Очень позитивное впечатление, очень быстрый отклик, причем всегда по сути вопроса. Быстрая оплата. Будет приятно продолжить сотрудничество
Быстро и качественно сверстали рекламную листовку. Все ОК!
Ответный отзыв
RUSINA
Елена 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва
$35
10 баллов
13 лет назад
Сделать дизайн визитки
Елена очень порядочный и ответственный заказчик, очень приятный в общении человек. Спасибо за очень интересный проект, буду рада продолжить сотрудничество. Успехов Вам в вашей интересной работе)
Спасибо Елене, сделали интересный дизайн визитки. Восприятие аудитории оказалось неожиданным, поэтому сделали еще один вариант. С удовольствием взяла два варианта для разных аудиторий, оба варианта не шаблонные. Профессиональная качественная работа.
Ответный отзыв
chibi-seraphim
Анастасия 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделать картинку "форма записи" (на тренинг)
Отличный заказчик! С оплатой в срок, ставит конкретную задачу. Все четко, рекоммендую!
Быстро сделали кнопку для сайта - код и картинку. Спасибо!
Ответный отзыв
Metallica
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Форму подписки на сайт добавить
Прекрасный заказчик,приятный собеседник,очень доволен сотрудничеством Вам повезло если Вы работаете с Еленой С уважением Владимир !
Спасибо!
Ответный отзыв
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$11
10 баллов
13 лет назад
Простой баннер 240 х 100 нарисовать
Сработались быстро, задание было поставлено четко и грамотно. надеюсь на продолжение сотрудничества.
Быстро сделали баннер в режиме диалога. Задача (не совсем стандартная) быстро понята и выполнена. Продолжим :)
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