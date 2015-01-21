Требуется разработка на Yupe

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка108 просмотров
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Имеется сайт на Yupe, который разработчики бросили с некоторым количеством ошибок, не доведя проект до конца. Требуется восстановить работоспособность сайта, прежде всего в части подключения Робокассы (разработчик должен быть знаком с Робокассой).

Бюджет определяется после диагностики проблемы.

9 лет назад
Mirta
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад