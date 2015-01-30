Установить на Joomla функцию "обратный звонок"

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок128 просмотров
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Нужно установить на сайт с системой Joomla функцию "заказать обратный звонок". Желательно Ajax, но все технические нюансы обсуждаемы.

Пожалуйста, пишите сроки и бюджет.

Joomla
9 лет назад
mainsan
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
9 лет назад
$10
1 день
Работой доволен, никаких проблем в ходе работы не было - всё сделано быстро и четко.
Все отлично, спасибо!
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