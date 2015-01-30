Здравствуйте! Необходимо сделать шаблон для сайта на Modx Evolution. От меня файл index.html,css, изображения (футер, шапка, лого, фон). Фактически нужно исправить недочеты, отчистить код от лишнего, настроить правильно отображение (съехал футер, область контента заезжает на шапку и ...
Установить на Joomla функцию "обратный звонок"
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Нужно установить на сайт с системой Joomla функцию "заказать обратный звонок". Желательно Ajax, но все технические нюансы обсуждаемы.
Пожалуйста, пишите сроки и бюджет.
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