Wordpress: доработка карточки товара или записи

Здравствуйте, в карточке товара или в записи, взависимости как будет реализовано, необходимо сделать несколько таких табов http://prntscr.com/5v67hh (только не на jQuery) а как полноценно генерирующие страницы + с возможностью смены мета-тегов, заголовков и прочего...

Готов рассмотреть написание полноценного плагина для WP если он будет выполнять такие задачи!

Бюджет и сроки?