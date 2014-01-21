нужно поменять баннер на сайте (уже нарисован), создать 5 новых страниц и добавить на эти страницы тексты (уже готовы) и переместить кнопку заказа звонка под слайдер (сейчас он над слайдером).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт на WP.
Можно по шаблону. Бюджет 5.000 рублей.
Из функционала поиск из списка.
Сроки горят. Оставляйте заявки. Кто быстро оперативно сможет помочь.
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