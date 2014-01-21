Работа с Wordpress

$60
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется специалист по работе с WordPress установка купленного шаблона и мелкие правки по дизайну и функционалу стоимость 50 евро

срок до завтра до обеда (21.01.2014)

WordPress
9 лет назад
Nensy_Botwin
Нэнси 
32 годаИспания
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Проверить сайт

    $30

    Сайт на вп. Ложит все сайты, что с ним на хостинге. при отключении index.php все сотальное работает нормально, только включаю сайт, снова ложится весь хостинг с ошибкой 504

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос сайта на WordPress или на другую CMS

    http://ytuzhka.com Сейчас сайт находится на самописной админке, которая требует доработки, но разработчики отказываются работать за вменяемые деньги. Поэтому хочется иметь возможность дорабатывать при надобности самостоятельно. Основные требования, полная идентичность тому что есть сейчас, нормальный вид в ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Каталог на joomla

    Доброго дня. Нужно на сайте joomla 3 выполнить каталог. Есть категории, в них входят товары (страница категории - отображение превью товара), у каждого товара есть несколько производителей, так же есть страница производителей. http://joxi.ru/8AnNnPxFKkNVAO страница категории http://joxi.ru/L21JO19FDxwNAX страница производетеля http://joxi.ru/12MxoaWS8QgPmJ ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установка и настройка модуля "Статьи" на OpenCart

    Добрый день. Нужно установить и настроить модуль "Статьи" на OpenCart - Версия: ocStore 1.5.3.1 То есть: 1) Установить 2) Настроить вид внутренний и внешний Жду предложения с ЦЕНОЙ и СРОКАМИ!

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать плагин для WordPress

    $100

    Сделать плагин для генерации html-кода для формы подписки из введённых атрибутов в админке WP. Большая часть кода уже есть, но лучше написать плагин с нуля используя куски старого кода. Так как в старом коде много лишнего. СРОЧНО!!! ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Новый сайт на Друпал но не с 0

    Нужно сделать сайт на drupal 7. Сайт создается для компании - филиала. Сайт родительской компании: fr-life.ru отсюда берется: тематика, состав материалов их типы, разделы, компоновка (это не обязательно). Что надо сделать: 1) Подобрать готовый шаблон (стоимость шаблона не ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обслуживание сайта на Joomla

    Нужно сделать ряд работ на сайте mst37.ru 1.При нажатии на картинку (слева) в шапке должен осуществляться переход на главную страницу. 2.Номера телефонов в шапке справа должны быть текстом. 3.Текст на странице чтобы был по центру экрана, без изменения ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрыть ссылки в комментариях WP

    Нужно скрыть ссылки в комментариях от незарегистрированных пользователей (как на форумах иногда делают: "необходимо зарегистрироваться, чтобы видеть ссылки") в Wordpress. Решение должно быть грамотное и не ломаться при каждом обновлении темы.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад