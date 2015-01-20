Перенос сайта на WordPress или на другую CMS

http://ytuzhka.com

Сейчас сайт находится на самописной админке, которая требует доработки, но разработчики отказываются работать за вменяемые деньги.

Поэтому хочется иметь возможность дорабатывать при надобности самостоятельно.

Основные требования, полная идентичность тому что есть сейчас, нормальный вид в мобильной версии, особенно на iOS.

Оформленные заказы что бы приходили на e-mail и смс