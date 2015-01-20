Сделать плагин для WordPress

Сделать плагин для генерации html-кода для формы подписки из введённых атрибутов в админке WP.

Большая часть кода уже есть, но лучше написать плагин с нуля используя куски старого кода. Так как в старом коде много лишнего.

СРОЧНО!!! Работу нужно было сделать ещё вчера!!!!!!