Новый сайт на Друпал но не с 0

Нужно сделать сайт на drupal 7.

Сайт создается для компании - филиала. Сайт родительской компании: fr-life.ru отсюда берется: тематика, состав материалов их типы, разделы, компоновка (это не обязательно).

Что надо сделать:

1) Подобрать готовый шаблон (стоимость шаблона не входит в стоимость работ). Шаблон должен иметь сл. цветовую гамму: насыщенный (травяной) зеленый и небесно голубой. Сайт должен ассоциироваться со следующими терминами: чистота, здоровье, экология.

2) Установить шаблон и загрузить все необходимые для работы модули. Для вас мы можем предоставить чистый друпал или можете сами его поставить (как удобно)

3) Перенести от родительского сайта около 80% материалов. Список будет предоставлен. На новом сайте будут присутствовать все типы материалов родительского сайта, но переносится будет не весь товар, а следовательно: и статьи и другие материалы будут переносится только, те которые соответствуют перенесенному товару.

4) Выполнить настройку всех необходимых представлений, блоков, панелей в том числе настройку отображения главной страницы. Чтобы все соответствовало шаблону и имело опрятный внешний вид.

Название проекта: Аурум Бона.

Сроки: сжатые, 7-10 р.д. надо выкатить основное, остальное можно отшлифовать примерно за такой же срок

Стоимость 15 000 руб., после выбора шаблона - предоплата, далее поэтапная оплата. Из-за курса цену двигать не буду, если только из-за качества.