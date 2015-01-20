Обслуживание сайта на Joomla

Нужно сделать ряд работ на сайте mst37.ru

1.При нажатии на картинку (слева) в шапке должен осуществляться переход на главную страницу.

2.Номера телефонов в шапке справа должны быть текстом.

3.Текст на странице чтобы был по центру экрана, без изменения ширины.

4.Сделать заголовок last-modified.

5.При на ведении курсора на раздел каталог в меню, нужно чтобы высвечивались группы товаров, например, тонометры и при клике по группе должен осуществляться переход на соответствующую страницу.

Предпочтение минимальной сумме.