Необходимо разработать сайт на WordPress

Нужен программист для создания сайта на Wordpress (верстка, натяжка на движок + доработки по функционалу). PSD-макеты дизайна предоставляю.

Нужно поставить последнюю версию WP, которая поддерживает мультисайтовость.

Настроить возможность работы с несколькими сайтами в режиме поддоменов.

Настроить корректное отображение поддоменов.

Некоторая информация будет одинакова на всех сайтах (к примеру, статьи), другая будет уникальной (каталог компаний).

Настроить возможность создания отдельного файла robots.txt для каждого поддомена.

Возможно, получится так: http://searchengines.guru/showpost.php?p=6375775&postcount=10

Ветка целиком: http://searchengines.guru/showthread.php?t=462165

Установить стандартный набор плагинов:

- All in One SEO Pack

- Cyr-To-Lat

- AntiVirus

- плагин для xml карты сайта

- Login LockDown

- TimThumb Vulnerability Scanner

- WP No Category Base (для удаления '/category' из рубрик)

- плагин для авторизации через соц. сети

Включить ЧПУ вида sait.ru/nazvanie-razdela/nazvanie-stranici.html - т.е. транслит.

Далее реализовать следующие моменты:

1. Каталог компаний

Пример - http://www.32top.ru/search/clinic/

Здесь должен присутствовать расширенный поиск по нескольким параметрам + сортировка.

В карточке компании должна быть возможность оставить отзыв о компании (выбор: положительный, отрицательный, нейтральный), вывод отзывов в карточке компании, пометка цветом (отрицательные - красным, положительные - зеленым, нейтральные - серым).

Вывод компании на карте. Можно использовать API Яндекс или Google карт.

Компании должны выводиться, основываясь на рейтинге.

Рейтинг всех компаний в пределах одного сайта основывается на кол-ве положительных/отрицательных отзывов и последней дате публикации отзыва.

2. Каталог специалистов

Пример - http://www.32top.ru/search/doctor/

Здесь должен присутствовать расширенный поиск по нескольким параметрам + сортировка.

Возможность оставить отзыв о специалисте (выбор: положительный, отрицательный, нейтральный), вывод отзывов в карточке компании, пометка цветом (отрицательные - красным, положительные - зеленым, нейтральные - серым).

3. Встроенный форум (чтобы был простой и защищенный (без уязвимостей)). Чтобы можно было им управлять прямо из админки WP и была единая база пользователей на сайте и форуме.

Пример - http://www.biokrasota.ru/forum/board/5/

Возможность создания разделов и подразделов в форуме их удаления и управления сообщениями.

4. Добавление пользователем новой компании

Пример - http://www.32top.ru/clinic/add/

Возможность редактирования информации о компании. При добавлении новой записи или ее изменения, данные отправляются на модерацию.

5. Добавление пользователем нового специалиста

Пример - http://www.32top.ru/clinic/add-doctor/

Возможность редактирования информации о специалисте. При добавлении новой записи или ее изменения, данные отправляются на модерацию.

7. Расширенный поиск и сортировка по нескольким параметрам:

- адресу

- станции метро

- названию

- услуге

- району

8. Обычные статьи

Это уже реализовано в WP по умолчанию. Написал, чтобы было понятно, что обычные статьи и информация о прецедуре - это разные вещи, и в админке должны добавляться через разные разделы.

Возможно создание как самописного движка, так и использование других CMS. Но предпочтительней использовать WP.

Более подробное ТЗ вышлю найденному программисту.

В своей заявке просьба указать ориентировочные сроки и CMS, на которой планируете делать.

Бюджет - 20 тыс. руб.