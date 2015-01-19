Система подмены игровых серверов на мониторингах (PHP)

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки114 просмотров
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Имеется сеть мониторингов игровых серверов. Требуется система написанная на PHP с веб-интерфейсом (для удобства управления) работающая на хостинге (vps,vds), которая будет брать список игровых серверов из базы данных одного мониторинга и подменять адреса серверов на сторонних мониторингах (прямо через сайт этих монитоингов) из списка на заданное время. По достижении заданного времени или получения заданного результата адрес сервера на стороннем мониторинге меняется обратно.

Система должна иметь ряд параметров, исходя из которых будет происходить выборка серверов, мониторингов и т п.

Разработка необходима лишь под один тип монитрингов (т.е. движок у них у всех одинаковый, а значит не придется под каждый писать свой алгоритм работы)

Подробное ТЗ будет представлено достойным кандидатам.

Оплата строго за результат.

Не рассматриваются исполнители, которые не предоставляют открытый исходный код системы.

PHP
9 лет назад
1specific
Антон 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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