Правки по загрузке прайсов на сайте на Drupal

Есть сайт на Битриксе. Нужно его доработать. Оптимизировать галерею, видоизменить несколько страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Друпал 7 + Коммерс (Commerce), есть несколько поставщиков, чьи прайсы грузятся на сайт. Один поставщик перестал работать, требуется починить его выгрузку.
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