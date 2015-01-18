Правки по загрузке прайсов на сайте на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок126 просмотров
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Есть сайт на Друпал 7 + Коммерс (Commerce), есть несколько поставщиков, чьи прайсы грузятся на сайт. Один поставщик перестал работать, требуется починить его выгрузку.

Drupal
9 лет назад
smirnoff83
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад