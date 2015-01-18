Доработки сайта на CMS Битрикс

Есть сайт на Битриксе. Нужно его доработать. Оптимизировать галерею, видоизменить несколько страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются доработки по ТЗ на данной CMS - подробности в скайпе.
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