Доработки сайта на CMS Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок119 просмотров
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Требуются доработки по ТЗ на данной CMS - подробности в скайпе.

9 лет назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад