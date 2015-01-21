Правки/доработки сайта modx revolution

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить ряд правок /доработок для сайта на cms modx revolution.

Список правок по сайту для определения бюджета отправляю на вашу электронку.

Подробности выполнения обсуждаю в чате в скайпе, редко голосом. Работаю без предоплат, оплата происходит на карту украинского банка или яндекс-деньги. Все контакты для связи можно увидеть на странице резюме.

MODX
9 лет назад
AvexStudio
Марина 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Nati_Babenko
Наталья 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
час назад
9 лет назад
$15
1 день
C очередным заданием Наталья справилась успешно. Проект выполнен без задержек. Работать понравилось.
Спасибо за приятное сотрудничество. Марина адекватный, приятный в общении человек. Никаких проблем в процессе сотрудничества не возникало.
  • Похожие заказы

  • Устранить проблему в WP-shop - нужен независимый от ID номер заказа

    В магазине на вордпресс (WooCommerce), номер заказа берется из id созданного элемента. Суть проблемы: если между двумя соседними заказами было добавлено несколько изображений / постов / товаров, то номер последующего заказа перескакивает на число добавленных в ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти / исправить баг opencart

    Добрый день. Ищу человека хорошо разбирающегося в движке opencart. Стоит модуль "Simple - упрощённое оформление заказа". При оформлении заказа -- в админку (читать как в БД) не добавляется значение из поля email , из-за чего не происходит ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Уникализировать шаблон для Joomla 2.5

    Здравствуйте! Необходимо уникализировать шаблон для Joomla 2.5. Поменять шапку сайта, логотип, фоновую картинку, расположение меню, цвета. Шаблон стандартный, Beez2. Картинки, фоновый рисунок, логотип и шапка сайта есть, передам исполнителю. В заявке, пожалуйста, указывайте сроки и стоимость.

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Консультация по вордпресс

    Добрый день, требуется проконсультировать по вордпрессу, установил тему Enfold в идеале нужен человек, который работал с этой темой, чтобы ее настроить быстро. Присылайте скайп для переписки

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль DLE - Гороскоп на сегодня и завтра

    Модуль CMS DLE для вывода гороскопов на наступивший и следующий день с админ-панелью. • Безопасность кода, чистый профессиональный код; • Минимум запросов к базе, максимально низкая нагрузка (использование кэширования, там, где можно и нужно); • Открытый код; • Минимум ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модули для ImageCMS

    Здравствуйте! Ищем разработчика модулей для системы ImageCMS (corporate). По хорошему нам необходимо несколько модулей, сотрудничество будет долгим, но в первую очередь интересует разработка калькулятора со стандартным набором функций. Подробности и ТЗ уже по факту.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Закрыть дырку в DLE

    $5

    Кто-то два дня ломает мой сайт. Сайт на DLE 10.2. Уже сменил все пароли, закрыл регистрацию пользователей, тем не менее продолжают подменять фалы, и делать редирект к себе. Вообщем более подробно расскажу исполнителю.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад