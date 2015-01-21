Правки/доработки сайта modx revolution

Необходимо выполнить ряд правок /доработок для сайта на cms modx revolution.

Список правок по сайту для определения бюджета отправляю на вашу электронку.

Подробности выполнения обсуждаю в чате в скайпе, редко голосом. Работаю без предоплат, оплата происходит на карту украинского банка или яндекс-деньги. Все контакты для связи можно увидеть на странице резюме.