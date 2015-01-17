Устранить проблему в WP-shop - нужен независимый от ID номер заказа

В магазине на вордпресс (WooCommerce), номер заказа берется из id созданного элемента.

Суть проблемы: если между двумя соседними заказами было добавлено несколько изображений / постов / товаров, то номер последующего заказа перескакивает на число добавленных в админке элементов.

К примеру, клиент сделал заказ #108 (с ID 108), в течение следующей минуты другим клиентом был совершен следующий заказ, но между этими заказами администратором сайта было добавлено 50 изображений на сайт. В итоге, получилось так, что номер второго заказа стал #159, хотя должен был быть - #109.