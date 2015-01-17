Устранить проблему в WP-shop - нужен независимый от ID номер заказа

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка146 просмотров
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В магазине на вордпресс (WooCommerce), номер заказа берется из id созданного элемента.

Суть проблемы: если между двумя соседними заказами было добавлено несколько изображений / постов / товаров, то номер последующего заказа перескакивает на число добавленных в админке элементов.

К примеру, клиент сделал заказ #108 (с ID 108), в течение следующей минуты другим клиентом был совершен следующий заказ, но между этими заказами администратором сайта было добавлено 50 изображений на сайт. В итоге, получилось так, что номер второго заказа стал #159, хотя должен был быть - #109.

9 лет назад
hallingesua
Олешкевич 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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