Натянуть вёрстку на Joomla 3, элементарно проработать шаблон, добавить удобную галерею. Формы подключать не нужно, это будет проделано отдельно. Вёрстка и ТЗ по страницам в приложении. Указывайте свои цены и сроки. Предпочтение отдам наиболее низкой цене в соотношении с ...
Модуль оплаты "Яндекс Касса" на сайт OpenCart.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо установить модуль оплаты "Яндекс Касса" на сайт OpenCart. Настроить формы оплаты на нужных страницах.
Оставляйте заявки кто сейчас готов помочь. Сделать нужно все в течении 2-3 часов
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