Консультация по вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка102 просмотра
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Добрый день, требуется проконсультировать по вордпрессу, установил тему Enfold в идеале нужен человек, который работал с этой темой, чтобы ее настроить быстро.

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9 лет назад
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад