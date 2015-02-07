Скопировать сайт на wordpress

$40
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки150 просмотров
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Задача. К утру скопировать сайт, на WP.

Оставляйте заявки кто сейчас может приступить.

Бюджет 2000 рублей.

WordPressСайт на WordPress
9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
suncry_design
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все отлично. Работа оплачена. Рекомендую!
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