Сделать сайт на основе шаблона wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок127 просмотров
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Необходимо сделать сайт,можно на основе шаблона. Бюджет 5.000 рублей.

Из функционала только поиск по моделям. Оставляйте заявки кто сможет быстро, оперативно мне помочь.

WordPress
9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)