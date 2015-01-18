Правки wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка103 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт: http://orionstudio.net/

1) Необходимо сделать "загрузку" в процентах при добавлении файла

http://orionstudio.net/feedback/ справа от "добавить файл.

При успешной отправке должна высвечиваться страничка. Что ваша заявка отправлена, мы свяжемся с вами в течении 5 минут.

2) http://orionstudio.net/feedback/ на видео добавить серый фон и написать там, текст с кнопкой на портфолио

3) Поставить онлайн консультанта, бесплатного

4) Поставить яндекс метрику

WordPress
9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)