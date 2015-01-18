Правки wordpress

Сайт: http://orionstudio.net/

1) Необходимо сделать "загрузку" в процентах при добавлении файла

http://orionstudio.net/feedback/ справа от "добавить файл.

При успешной отправке должна высвечиваться страничка. Что ваша заявка отправлена, мы свяжемся с вами в течении 5 минут.

2) http://orionstudio.net/feedback/ на видео добавить серый фон и написать там, текст с кнопкой на портфолио

3) Поставить онлайн консультанта, бесплатного

4) Поставить яндекс метрику