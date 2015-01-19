Правка форума на движке Joomla

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок106 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно поправить некоторые функции форума на движке Joomla..а именно не могу оставить сообщение пишет что мой айпи заблокирован...форум http://www.kogtedralka.ru/forum/

Joomla
9 лет назад
dgek70
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Правки Битрикс

    $10

    Необходимо сделать небольшие правки на сайте под управление Битрикс. Имеется гл. сайт на базе которого развернут второй сайт с использованием многосайтовости. 1)Поправить верстку выпадающего списка поиска 2)убрать из поиска подсказку в виде категории 3)поправить менюшку, в категориях ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать WP

    Необходимо доделать сайт http://manifest-news.ru.swtest.ru/ А именно, доработать страниицы, как именно (прикрепил макеты см. ниже) : https://yadi.sk/d/qhFOk0Nze5e5H https://yadi.sk/d/gXGRb5fndwmZT (исходник на слоях) Оставляйте заявки, кто сейчас готов сделать. Бюджет 2250 рублей.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Правки wordpress

    Сайт: http://orionstudio.net/ 1) Необходимо сделать "загрузку" в процентах при добавлении файла http://orionstudio.net/feedback/ справа от "добавить файл. При успешной отправке должна высвечиваться страничка. Что ваша заявка отправлена, мы свяжемся с вами в течении 5 минут. 2) http://orionstudio.net/feedback/ на видео ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки/доработки сайта modx revolution

    Необходимо выполнить ряд правок /доработок для сайта на cms modx revolution. Список правок по сайту для определения бюджета отправляю на вашу электронку. Подробности выполнения обсуждаю в чате в скайпе, редко голосом. Работаю без предоплат, оплата происходит ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад