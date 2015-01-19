Правки Битрикс

Есть сайт на Битриксе. Нужно его доработать. Оптимизировать галерею, видоизменить несколько страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать небольшие правки на сайте под управление Битрикс.
Имеется гл. сайт на базе которого развернут второй сайт с использованием многосайтовости.
1)Поправить верстку выпадающего списка поиска
2)убрать из поиска подсказку в виде категории
3)поправить менюшку, в категориях не работает вывод сео текста (он уже реализован нужно поправить)
Оплата приват24 грн.
- Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо скопировать сайт WP. Бюджет 2500 рублей. Вот ссылка: https://www.behance.net/ Оставляйте, заявки, кто готов приступить сейчас.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на Друпал 7 + Коммерс (Commerce), есть несколько поставщиков, чьи прайсы грузятся на сайт. Один поставщик перестал работать, требуется починить его выгрузку.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доделать сайт http://manifest-news.ru.swtest.ru/ А именно, доработать страниицы, как именно (прикрепил макеты см. ниже) : https://yadi.sk/d/qhFOk0Nze5e5H https://yadi.sk/d/gXGRb5fndwmZT (исходник на слоях) Оставляйте заявки, кто сейчас готов сделать. Бюджет 2250 рублей.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать сайт,можно на основе шаблона. Бюджет 5.000 рублей. Из функционала только поиск по моделям. Оставляйте заявки кто сможет быстро, оперативно мне помочь.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт: http://orionstudio.net/ 1) Необходимо сделать "загрузку" в процентах при добавлении файла http://orionstudio.net/feedback/ справа от "добавить файл. При успешной отправке должна высвечиваться страничка. Что ваша заявка отправлена, мы свяжемся с вами в течении 5 минут. 2) http://orionstudio.net/feedback/ на видео ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуются доработки по ТЗ на данной CMS - подробности в скайпе.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
есть дизайн сайта. необходимо сверстать и натянуть на движок джумла 2.5 пишите приблизительную цену в рублях. потом подробнее опишу. Дизайн не сложный.Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить ряд правок /доработок для сайта на cms modx revolution. Список правок по сайту для определения бюджета отправляю на вашу электронку. Подробности выполнения обсуждаю в чате в скайпе, редко голосом. Работаю без предоплат, оплата происходит ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
В магазине на вордпресс (WooCommerce), номер заказа берется из id созданного элемента. Суть проблемы: если между двумя соседними заказами было добавлено несколько изображений / постов / товаров, то номер последующего заказа перескакивает на число добавленных в ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад