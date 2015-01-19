Правки Битрикс

$10
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок124 просмотра
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Необходимо сделать небольшие правки на сайте под управление Битрикс.

Имеется гл. сайт на базе которого развернут второй сайт с использованием многосайтовости.

1)Поправить верстку выпадающего списка поиска

2)убрать из поиска подсказку в виде категории

3)поправить менюшку, в категориях не работает вывод сео текста (он уже реализован нужно поправить)

Оплата приват24 грн.

9 лет назад
vladislav-gusar
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад