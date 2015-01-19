Доработка сайта Joomla/Joostina/Virtuemart

Сайт: http://orionstudio.net/ 1) Необходимо сделать "загрузку" в процентах при добавлении файла http://orionstudio.net/feedback/ справа от "добавить файл. При успешной отправке должна высвечиваться страничка. Что ваша заявка отправлена, мы свяжемся с вами в течении 5 минут. 2) http://orionstudio.net/feedback/ на видео ...