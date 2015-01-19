Доработка сайта Joomla/Joostina/Virtuemart

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка94 просмотра
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Необходимо доработать интернет-магазин на Joostina/Virtuemart, а именно поменять урлы на чпу статические. Заменить графические телефоны на сайте. консультации по админке.

JoomlaVirtuemart
9 лет назад
renabu
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад