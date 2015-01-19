Разработка портала Недвижимость региона

Необходимо сделать небольшие правки на сайте под управление Битрикс. Имеется гл. сайт на базе которого развернут второй сайт с использованием многосайтовости. 1)Поправить верстку выпадающего списка поиска 2)убрать из поиска подсказку в виде категории 3)поправить менюшку, в категориях ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макеты здесь: http://www.siteprojects.ru/?article=portfolio&id=2&iid=300 , имеются jpg+psd, больше ничего нет.
Требуется разработка проекта "под ключ".
Цена и сроки задачи?
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