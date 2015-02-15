Сверстать сайт на CMS WeBid (аукцион)

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки170 просмотров
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Доброго время суток вебмастера нужно сверстать готовый PSD шаблон на сайт интернет аукцион на CMS webid http://www.webidsupport.com/ Также доработать несколько некоторый функционал: пример проверка количество символов в строке пароль при регистрации на аукционе также прикрутить местную платежную систему, последнее пока неактуально.

Прилагаю файл в прикреплении шаблон главной страницы.

Прошу указать цену и сроки!

Также предполагается дальнейшее сотрудничество есть и другие проекты.

9 лет назад
libur
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$100
7 дней
Качественно выполненная работа. Быстро.