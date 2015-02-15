Сверстать сайт на CMS WeBid (аукцион)

Доброго время суток вебмастера нужно сверстать готовый PSD шаблон на сайт интернет аукцион на CMS webid http://www.webidsupport.com/ Также доработать несколько некоторый функционал: пример проверка количество символов в строке пароль при регистрации на аукционе также прикрутить местную платежную систему, последнее пока неактуально.

Прилагаю файл в прикреплении шаблон главной страницы.

Прошу указать цену и сроки!

Также предполагается дальнейшее сотрудничество есть и другие проекты.