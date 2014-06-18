libur

Максим libur

 
39 летУкраина/Кропивницкий
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Сверстать сайт на CMS WeBid (аукцион)

    Доброго время суток вебмастера нужно сверстать готовый PSD шаблон на сайт интернет аукцион на CMS webid http://www.webidsupport.com/ Также доработать несколько некоторый функционал: пример проверка количество символов в строке пароль при регистрации на аукционе также прикрутить ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт знакомств

    нужно сделать сайт знакомств, а также видео чат на платной основе для приватных видеовстреч один на один. по функционалу схожи сайта anastasiadate.com -переписка -чат -видеочат -подарки -оплата по paypal

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад