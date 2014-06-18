Сделать загрузку изображений когда размещаешь новый лот, а также устранить несколько глюков.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
8 лет назад
Сделать загрузку изображений когда размещаешь новый лот, а также устранить несколько глюков.
Доброго время суток вебмастера нужно сверстать готовый PSD шаблон на сайт интернет аукцион на CMS webid http://www.webidsupport.com/ Также доработать несколько некоторый функционал: пример проверка количество символов в строке пароль при регистрации на аукционе также прикрутить ...
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