Доброго время суток вебмастера нужно сверстать готовый PSD шаблон на сайт интернет аукцион на CMS webid http://www.webidsupport.com/ Также доработать несколько некоторый функционал: пример проверка количество символов в строке пароль при регистрации на аукционе также прикрутить ...