Presta Shop (установка, настройка и локализация темы)

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки117 просмотров
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Хотим выбрать и установить одну из этих тем

http://addons.prestashop.com/demo/FO10495.html

http://addons.prestashop.com/demo/FO10470.html

http://addons.prestashop.com/demo/FO10315.html

В задачи входит:

- установка темы;

- Локализация темы

- настройка

- модуль загрузки цен

- убрать ненужные функции

- добавить SEO модуль (возможно другие модули)

- возможно будут небольшие изменения в дизайне

- настройка писем

в заявке нужно указывать:

цену, примерные сроки выполнения

9 лет назад
mass8
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад