Нужен программист для создания сайта на Wordpress (верстка, натяжка на движок + доработки по функционалу). PSD-макеты дизайна предоставляю. Нужно поставить последнюю версию WP, которая поддерживает мультисайтовость. Настроить возможность работы с несколькими сайтами в режиме поддоменов. Настроить корректное отображение ...
Presta Shop (установка, настройка и локализация темы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотим выбрать и установить одну из этих тем
http://addons.prestashop.com/demo/FO10495.html
http://addons.prestashop.com/demo/FO10470.html
http://addons.prestashop.com/demo/FO10315.html
В задачи входит:
- установка темы;
- Локализация темы
- настройка
- модуль загрузки цен
- убрать ненужные функции
- добавить SEO модуль (возможно другие модули)
- возможно будут небольшие изменения в дизайне
- настройка писем
в заявке нужно указывать:
цену, примерные сроки выполнения
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