Доработки -PHP, Javascript and Wordpress

Проект закончен на 80% - стафинговая платформа на основе Водпресс ... Но Не все функционирует ) нужно правильно привязать и установить связи. ( после того как регистрации в личном кабинете и на сайте в целом нужно привести в надлежащий вид меню и сделать сайт готовым к работе)