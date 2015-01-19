Доработки -PHP, Javascript and Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки137 просмотров
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Проект закончен на 80% - стафинговая платформа на основе Водпресс ... Но Не все функционирует ) нужно правильно привязать и установить связи. ( после того как регистрации в личном кабинете и на сайте в целом нужно привести в надлежащий вид меню и сделать сайт готовым к работе)

PHPJavascriptWordPress
9 лет назад
atgroup
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад