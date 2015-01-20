Проверить сайт

Добрый день! Необходимо данный шаблон: templates.cms-guide.com/41776/ скопировать на joomla. Т.е. должен быть не флеш а html. Стоимость и сроки?
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Сайт на вп. Ложит все сайты, что с ним на хостинге. при отключении index.php все сотальное работает нормально, только включаю сайт, снова ложится весь хостинг с ошибкой 504
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