Доработать сайт

для новостного портала требуется опытный программист- дизайнер который прекрасно знаком с джомлой и его компонентом к2 вот все задания : 1.главное задание: Редактировать шаблон материалов к2 категорий : чтоб в страниц-категориях блочный вывод статьей был так слева ...