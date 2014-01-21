Есть лейдинг на WP. Задача: Сделать переключатели русского / англиского языка. И чтобы по IP определялось. И автоматически включалась англиская версия. Если пользователи не с СНГ.
Редактировать шаблон материалов джумла-к2 и другие задания
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
для новостного портала требуется
опытный программист- дизайнер
который прекрасно знаком с
джомлой и его компонентом к2
вот все задания :
1.главное задание:
Редактировать шаблон материалов к2 категорий :
чтоб в страниц-категориях блочный вывод статьей был так
слева изображение справа заголовок, инфо текст
2.модуль входа/регистрации:
на сайте нужно починить вход на сайт -выдает ошибку (возможно починить легче простого)
потому и и красиво оформить с иконками и шриштом и на шапке разместить
средние задания:
3.в футере сайта создать страницу
с различными рсс федами на все
рубрики сайта и обще объединенные в 2 рсс- в новости,статьи.
рсс нужны полнотекстовые для новостных агрегатов яндекс новости,рамблер....
4.в новостях есть плагин который выводят разные статьи под новостными статьями
но изображения не одинаковы по высоте
нужно починить высоту картинок создав цсс файл
мелкие задания:
5.a)найти тайтл(современный информаци..... ни как не могу его найти ) в каких файлах лежит найдите его и удалить
b)в странице о проекте -дописать более соответствующие сайту -пару предложений.
6.косяки и ошибки мелкие исправлять :маргины, паддинги и к2 ошибки
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно чуть допилить шаблон wordpress, а именно заменить стандартный маркированный список, на нужные буллеты. В заявке пишите примерный срок работы и цену.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется натянуть пару страниц сайта на CMS. Натягивать только небольшой кусок текста. В дальнейшем еще 9 страниц по этому же сайту, но это ужн полезавтра. CMS - предлагайте, рассчитываем на WP. Ищем только специалиста с отзывами!Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Требуется специалист по работе с WordPress установка купленного шаблона и мелкие правки по дизайну и функционалу стоимость 50 евро срок до завтра до обеда (21.01.2014)Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Сайт на вп. Ложит все сайты, что с ним на хостинге. при отключении index.php все сотальное работает нормально, только включаю сайт, снова ложится весь хостинг с ошибкой 504Закрыт9 лет назад
http://ytuzhka.com Сейчас сайт находится на самописной админке, которая требует доработки, но разработчики отказываются работать за вменяемые деньги. Поэтому хочется иметь возможность дорабатывать при надобности самостоятельно. Основные требования, полная идентичность тому что есть сейчас, нормальный вид в ...Закрыт9 лет назад
Доброго дня. Нужно на сайте joomla 3 выполнить каталог. Есть категории, в них входят товары (страница категории - отображение превью товара), у каждого товара есть несколько производителей, так же есть страница производителей. http://joxi.ru/8AnNnPxFKkNVAO страница категории http://joxi.ru/L21JO19FDxwNAX страница производетеля http://joxi.ru/12MxoaWS8QgPmJ ...Закрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно установить и настроить модуль "Статьи" на OpenCart - Версия: ocStore 1.5.3.1 То есть: 1) Установить 2) Настроить вид внутренний и внешний Жду предложения с ЦЕНОЙ и СРОКАМИ!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
ВАРИАНТ 1 Поставить систему тикетов на сайте (юзер-админ) по типу https://catalog.livestreetcms.com/addon/trac/327Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад