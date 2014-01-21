Редактировать шаблон материалов джумла-к2 и другие задания

для новостного портала требуется

опытный программист- дизайнер

который прекрасно знаком с

джомлой и его компонентом к2

вот все задания :

1.главное задание:

Редактировать шаблон материалов к2 категорий :

чтоб в страниц-категориях блочный вывод статьей был так

слева изображение справа заголовок, инфо текст

2.модуль входа/регистрации:

на сайте нужно починить вход на сайт -выдает ошибку (возможно починить легче простого)

потому и и красиво оформить с иконками и шриштом и на шапке разместить

средние задания:

3.в футере сайта создать страницу

с различными рсс федами на все

рубрики сайта и обще объединенные в 2 рсс- в новости,статьи.

рсс нужны полнотекстовые для новостных агрегатов яндекс новости,рамблер....

4.в новостях есть плагин который выводят разные статьи под новостными статьями

но изображения не одинаковы по высоте

нужно починить высоту картинок создав цсс файл

мелкие задания:

5.a)найти тайтл(современный информаци..... ни как не могу его найти ) в каких файлах лежит найдите его и удалить

b)в странице о проекте -дописать более соответствующие сайту -пару предложений.

6.косяки и ошибки мелкие исправлять :маргины, паддинги и к2 ошибки