Поменять баннер на сайте

$5
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок138 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно поменять баннер на сайте (уже нарисован), создать 5 новых страниц и добавить на эти страницы тексты (уже готовы) и переместить кнопку заказа звонка под слайдер (сейчас он над слайдером).

9 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-5)