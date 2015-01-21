Помощь по настройке Muse

Здравствуйте, есть проблема(

Продажник сделан на muse

Под кнопкой Получить методику были иконки платёжных систем пробывал для них ссылку ставить, но не получилось тогда я их удалил, а рамки остались без иконки?Ссылка тестовая не удаляется.

И ещё справа красный кружок Получить методику на поддаётся редактированию.Нужно вставить ссылку или удалить.

Сможете помочь?

Ссылку на сайт кто сможет помочь скину.

http://rghost.ru/60472224