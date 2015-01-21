Помощь по настройке Muse

После переноса сайта перестал работать "Композитный режим". Нужен специалист который может разобраться в чем дело.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, есть проблема(
Продажник сделан на muse
Под кнопкой Получить методику были иконки платёжных систем пробывал для них ссылку ставить, но не получилось тогда я их удалил, а рамки остались без иконки?Ссылка тестовая не удаляется.
И ещё справа красный кружок Получить методику на поддаётся редактированию.Нужно вставить ссылку или удалить.
Сможете помочь?
Ссылку на сайт кто сможет помочь скину.
- Похожие заказы
- $15Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно доделать базу недвижимости http://socarenda.ru/ привязать робокассу настроить личный кабинет и систему регистрации удобный способ добавления объектов в базу открытие доступа после оплаты систему поиска жилья по базе на карте метро пример : http://docian.ru/search/moskow/ внести корректировки cделать похожим по системе ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Необходимо разобраться с импортом товарных предложений из СSV - не получается корректная выгрузка, проблемы с полем "Элемент каталога", где должен быть идентификатор товара к которому относится торг. предложение.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $40
В наличии разработанный на Django сайт. Версию требуется уточнить. Имеются архив с файлами и БД. нужно запустить сайт на хостинге peterhost. http://peterhost.ru/wiki/Python-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Либо, если это невозможно сделать на peterhost, установить необходимое ПО на выделенный сервер и сделать это там. На выделенном ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Видео ТЗ http://www.youtube.com/watch?v=7VLdetCUeBo&feature=youtu.be Сайт на wordpress. Необходимо сделать эти правки сегодня. Оставляйте заявки, кто готов приступить сразу. В заявках пожалуйста сразу указывайте стоимость и срок.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
нужен программист, хорошо владеющий админкой и кодом Битрикса для внесения мелких правокСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
нужно поменять баннер на сайте (уже нарисован), создать 5 новых страниц и добавить на эти страницы тексты (уже готовы) и переместить кнопку заказа звонка под слайдер (сейчас он над слайдером).Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
на сайте http://okeanos.travel/ нет поисковика по сайту. нужно решить эту проблему. Выбор срок + бюджетСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать сайт на WP. Можно по шаблону. Бюджет 5.000 рублей. Из функционала поиск из списка. Сроки горят. Оставляйте заявки. Кто быстро оперативно сможет помочь.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
http://orionstudio.net/feedback/ доработать эту страницу. Реализовать ползунок загрузки в процентах. А так же при отправке должно высвечиваться окно (см. файл)Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад