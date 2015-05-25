Доделать сайт на базе WordPress

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки208 просмотров
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Нужно доделать базу недвижимости http://socarenda.ru/

привязать робокассу

настроить личный кабинет и систему регистрации

удобный способ добавления объектов в базу

открытие доступа после оплаты

систему поиска жилья по базе на карте метро пример : http://docian.ru/search/moskow/

внести корректировки

cделать похожим по системе на http://docian.ru/

WordPress
9 лет назад
alexvelickij
Минаев 
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
9 лет назад
$115
10 дней
Сергей отлично выполнил работу! Рекомендую!
Постановка задачи четкая и ясная. Работа оплачена в срок, согласно договоренности. Постоянно на связи. Рекомендую.
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