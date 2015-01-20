Django. Запуск готового сайта на хостинге peterhost

$40
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок190 просмотров
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В наличии разработанный на Django сайт.

Версию требуется уточнить.

Имеются архив с файлами и БД.

нужно запустить сайт на хостинге peterhost.

http://peterhost.ru/wiki/Python-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Либо, если это невозможно сделать на peterhost, установить необходимое ПО на выделенный сервер и сделать это там.

На выделенном сервере ISPManager и Apache

Django
9 лет назад
SPbIT
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад