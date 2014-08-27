Есть интернет-магазин созданный на VamShop , это разновидность osCommerce. Надо заимствовать верстку с другого магазина. Функционал, которого нет в текущем интерфейсе реализовывать не надо, только замена верстки. Разумный торг уместен. В дальнейших планах – расширение ...
- $110Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
В интернет магазине есть форма заказа рассчитанная на юр.лицо. инфа с формы сохраняется в соответствующую табличку в бд надо. 1. добавить форму для физ.лица. Имя Телефон email Город Комментарий Форма проверяется на стороне клиента. 2. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
В наличии разработанный на Django сайт. Версию требуется уточнить. Имеются архив с файлами и БД. нужно запустить сайт на хостинге peterhost. http://peterhost.ru/wiki/Python-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Либо, если это невозможно сделать на peterhost, установить необходимое ПО на выделенный сервер и сделать это там. На выделенном ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
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Компания http://studio-e.ru/ ищет программистов-фрилансеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для длительного сотрудничества. Обязанности: - создание сайтов от и до по ТЗ и устным рекомендациям. Верстка по PSD макету, сборка, написание собственных модулей, заполнение контентом, исправление глюков после ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт9 лет назад