В наличии разработанный на Django сайт. Версию требуется уточнить. Имеются архив с файлами и БД. нужно запустить сайт на хостинге peterhost. http://peterhost.ru/wiki/Python-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Либо, если это невозможно сделать на peterhost, установить необходимое ПО на выделенный сервер и сделать это там. На выделенном ...