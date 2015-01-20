Импорт csv для магазина на Битрикс

$20
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка129 просмотров
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Необходимо разобраться с импортом товарных предложений из СSV - не получается корректная выгрузка, проблемы с полем "Элемент каталога", где должен быть идентификатор товара к которому относится торг. предложение.

9 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад