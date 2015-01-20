Импорт csv для магазина на Битрикс

В наличии разработанный на Django сайт. Версию требуется уточнить. Имеются архив с файлами и БД. нужно запустить сайт на хостинге peterhost. http://peterhost.ru/wiki/Python-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Либо, если это невозможно сделать на peterhost, установить необходимое ПО на выделенный сервер и сделать это там. На выделенном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разобраться с импортом товарных предложений из СSV - не получается корректная выгрузка, проблемы с полем "Элемент каталога", где должен быть идентификатор товара к которому относится торг. предложение.
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