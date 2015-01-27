Создание шаблона для Modx Evolution

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо сделать шаблон для сайта на Modx Evolution.

От меня файл index.html,css, изображения (футер, шапка, лого, фон).

Фактически нужно исправить недочеты, отчистить код от лишнего, настроить правильно отображение (съехал футер, область контента заезжает на шапку и т.д.)

В заявке просьба указывать цену и сроки.

MODX
9 лет назад
seo-pro
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$16
1 день
Спасибо Антону за сотрудничество! Сделал все качественно и в срок, ответил на все дополнительные вопросы и внес все правки. Рекомендую как хорошего исполнителя.
Отличный заказчик, грамотно формирует задачу, оплата в срок. Спасибо за заказ!