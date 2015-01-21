Миграция с Joomla 1.0.15 на 2.5 или выше

Необходимо отладить форму загрузки объявлений на сайте http://eurogroupe.ru/c/cabinet/ . С возможностью для регистрации пользователя по e-mail и логину, с автоматическим отправлением ему письма на e-mail, а также возможностью загружать на сайт сразу несколько изображений, а не ...