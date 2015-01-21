Миграция с Joomla 1.0.15 на 2.5 или выше

Есть сайт, созданный на Drupal и не работающий коректно. Нужно удалить этот сайт на хостинге, где также находиться почта, и перенести с другого хостинга новый готовый Wordpress-сайт . UPD. Оплата в гривнах.
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