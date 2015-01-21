Отладить форму загрузки объявлений на сайте http://eurogroupe.ru

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка95 просмотров
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Необходимо отладить форму загрузки объявлений на сайте http://eurogroupe.ru/c/cabinet/ .

С возможностью для регистрации пользователя по e-mail и логину, с автоматическим отправлением ему письма на e-mail, а также возможностью загружать на сайт сразу несколько изображений, а не одну как сейчас.

9 лет назад
Markus3
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад