Доработка и адаптация сайта eurogroupe.ru на wordpress под мобильные устройства.
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
Поменять HHD в настольном компе HP Compaq 7800 на SSD sanDisk Ultra II в Москве.Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо отладить форму загрузки объявлений на сайте http://eurogroupe.ru/c/cabinet/ . С возможностью для регистрации пользователя по e-mail и логину, с автоматическим отправлением ему письма на e-mail, а также возможностью загружать на сайт сразу несколько изображений, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
А). Доработка и развитие сайта www.advokat-miller.ru 1. Встроить места для баннеров на главной странице и сквозные. Б). Доработка и развитие сайта www.eurogroupe.ru в Вордпресс. 1. Адаптировать сайт к моб. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создать места для баннеров на сайте advokat-miller.ru на главной странице.Баннеры6 заявокЗакрыт11 лет назад
1. Требуется на главной странице сайта http://eurogroupe.ru в шапке и на банере, поменять номер телефона и текст, нужно сделать так, чтобы текст мы сами могли менять в дальнейшем. 2. Сделать несколько банеров. 3. ...Баннеры7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется продолжить работу по развитию сайта http://eurogroupe.ru . 1. Встроить поиск по объектам http://eurogroupe.basecity.ru/ над метками, сделать 2 каталога: недвижимость: http://eurogroupe.ru/category/property-in-europe/ и готовый бизнес: http://eurogroupe.basecity.ru/category/bay-business/. 2. Адаптировать сайт к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Доработать сайт http://eurogroupe.ru/. WordPress. В том числе, структурировать каталог объектов недвижимости на сайте, чтобы у каждого был свой идентификац номер, чтобы клиентам было их легко искать. Наладить форму обратной связи с каждой ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Удалить вредоносный код на нашем сайте http://eurogroupe.ru/Веб-программирование17 заявокЗакрыт12 лет назад