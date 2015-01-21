Перенос сайта Wordpress с одного хостинга на другой

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок171 просмотр
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Есть сайт, созданный на Drupal и не работающий коректно. Нужно удалить этот сайт на хостинге, где также находиться почта, и перенести с другого хостинга новый готовый Wordpress-сайт .

UPD. Оплата в гривнах.

WordPress
9 лет назад
msobol
Марина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад