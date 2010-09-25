Простой баннер 240 х 100 нарисовать

БаннерыЗавершен21 заявка306 просмотров
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Требуется нарисовать простой баннер для сайта www.constellations.ru. Дизайн сдержанный, без ярких элементов, баннер будет размещаться только на дружественных сайтах со строгим требованием к стилю.

В частности, баннер пойдет на www.hellinger.ru и на www.psy-room.ru, и не должен там выбиваться из стиля.

(с хорошим дизайнером продолжим - нарисуем баннеры и других дружественных сайтов для размещения на www.constellations.ru ;-))

13 лет назад
Mirta
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$11
1 день
Быстро сделали баннер в режиме диалога. Задача (не совсем стандартная) быстро понята и выполнена. Продолжим :)
Сработались быстро, задание было поставлено четко и грамотно. надеюсь на продолжение сотрудничества.
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