Анимированный баннер (.gif)

Нужно сделать не сложный, красивый флеш баннер. Подробности при переписке Сроки к вечеру!
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Необходимо сделать несложный баннер для интернет-магазина в виде гиф-анимации.
Какой-либо готовой креативной идеи для баннера нет, но стилизация должна быть выполнена под сам интернет-магазин.
Размер: 240х350
Обязательно называйте свою цену и сроки.
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