Разработка баннера строительной компании

Задача: разработать баннер строительной компании «Столичный оптовик». Сфера деятельности - полимерные и битум-полимерные материалы для кровли, гидро- и газоизоляции, кровельная черепица.

Размер баннера - 150х300.

Требования:

1. Баннер должен быть оформлен в светло-зеленых тонах согласно цветам логотипа сайта (логотип будет представлен в начале работы), и в строгом стиле;

2. Элементы, которые необходимо отобразить в дизайне: картинка товара, старая цена реализации, новая цена реализации, эмблема завода-изготовителя, контактная информация о компании (телефон, e-mail, сайт), отображение выгоды клиента;

3. Баннер должен иметь 4 уровня анимации:

a. Товар1-старая цена-новая цена - скидка. Информация о товаре будет предоставлена после подтверждения заявки работодателем.

b. Товар2-старая цена-новая цена- скидка

c. Товар3-старая цена-новая цена- скидка

d. Эмблема компании – контактные телефоны – E-mail - сайт (c выделением графически отдельно (миганием и т.д.). В общем чтобы посетитель захотел нажать на ссылку.

4. Предоставить 3 баннера для ознакомления.