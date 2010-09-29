Разработка баннера строительной компании

БаннерыЗавершен16 заявок253 просмотра
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Задача: разработать баннер строительной компании «Столичный оптовик». Сфера деятельности - полимерные и битум-полимерные материалы для кровли, гидро- и газоизоляции, кровельная черепица.

Размер баннера - 150х300.

Требования:

1. Баннер должен быть оформлен в светло-зеленых тонах согласно цветам логотипа сайта (логотип будет представлен в начале работы), и в строгом стиле;

2. Элементы, которые необходимо отобразить в дизайне: картинка товара, старая цена реализации, новая цена реализации, эмблема завода-изготовителя, контактная информация о компании (телефон, e-mail, сайт), отображение выгоды клиента;

3. Баннер должен иметь 4 уровня анимации:

a. Товар1-старая цена-новая цена - скидка. Информация о товаре будет предоставлена после подтверждения заявки работодателем.

b. Товар2-старая цена-новая цена- скидка

c. Товар3-старая цена-новая цена- скидка

d. Эмблема компании – контактные телефоны – E-mail - сайт (c выделением графически отдельно (миганием и т.д.). В общем чтобы посетитель захотел нажать на ссылку.

4. Предоставить 3 баннера для ознакомления.

13 лет назад
Mr_Alex
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
$20
2 дня
Огромное спасибо за профессиональное решение поставленной задачи в короткие сроки! Рекомендую исполнителя всем!
Терпение, умение формулировать задачу, оперативная реакция - качества, присущие хорошему заказчику. Было приятно работать с Алексеем, надеюсь на продолжение сотрудничества.
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