Всем привет! итак нужен SWF примерно 300 на 100 (позже уточню) на баннере игра шрифтов (переходы и т.п.) и самое главное, человечек танцующий хип-хоп или брейк данс и под конец рисующий балончиком логотип. где-то на секунд ...