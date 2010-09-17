Нужен Flash баннер с танцующим человечком.

$50
БаннерыЗакрыт8 заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет! итак нужен SWF примерно 300 на 100 (позже уточню)

на баннере игра шрифтов (переходы и т.п.) и самое главное, человечек танцующий хип-хоп или брейк данс и под конец рисующий балончиком логотип. где-то на секунд 12-15.

жду предложений.

13 лет назад
arielgrant
Грант 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание баннера

    $50

    Нужно создать 2 качественных баннера для туристического портала: 1- статический, 1 - динамический. Оплата в Киеве наличными.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 5 GIF баннеров

    Есть исходник баннера http://obmennik.ws/img/1.gif Необходимо сделать в таком же стиле два 468*60 и три 100*100 GIF баннера. Сценарий баннера 468х60-2: Цветовая гамма сайта. Кадр 1. Вывод Webmoney на карту Приватбанка. Выгодно. Мгновенно. Кадр 2. Пополнение Webmoney. Выгодно. Мгновенно. Кадр 3. Логотип Обменник.ws Подпись: Ввод/вывод/Обмен Webmoney Можно использовать эффекты ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер

    Нужен стильный баннер (240х400 до 25 кб) для проекта http://billkill.ru сценарий может быть любым, главное показать, что посетители сайта могут получить большие скидки на развелечения: боулинг, рестораны, салон красоты и т.д. при этом баннер должен ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш баннер

    $10

    Нужен баннер для студии дизайн интерьеров. Просто смена картинок. При нажатии ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ всплывает "сделано в дизайн студии". Там где обычно пишется "about adobe flash player" Людей, которые не могут это сделать просьба не беспокоить . ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен флеш баннер 468*60

    $13

    Нужен флеш баннер 468*60 для сайта zadanie.ua. Содержание баннера. Логотип(взять с сайта) Текст: Дайте нам поручение и оно будет выполнено! Хотите заработать? Регистрируйтесь и выполняйте поручения! www.zadanie.ua Для больших баннеров также(текст): Нужно поздравить близких? Помощь в оформлении документов? Купить и доставить товар? Найти необходимую информацию?

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Красочный флеш-баннер

    $50

    Здравствуйте, нужен красочный флэш баннер (240х400) для рекламного агентства Подробности в личку. Кандидаты только с портфолио!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер 220х150

    Необходимо сделать баннер 220х150. Формат gif, 2-3 фрейма, по вашему усмотрению. Есть логотипы и текстовка.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доделать баннеры

    $1

    Есть две заготовки баннеров в psd http://watchsite.ru/1.psd http://watchsite.ru/2.psd Нужно исправить с 5% на 8% и сделать их анимированными с расширением gif.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер

    $10

    468х60 но можно и другого размера тема: распродажа товара http://banius.ru

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад