5 GIF баннеров

БаннерыЗавершен4 заявки230 просмотров
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Есть исходник баннера http://obmennik.ws/img/1.gif

Необходимо сделать в таком же стиле два 468*60 и три 100*100 GIF баннера.

Сценарий баннера 468х60-2:

Цветовая гамма сайта.

Кадр 1.

Вывод Webmoney на карту Приватбанка.

Выгодно. Мгновенно.

Кадр 2.

Пополнение Webmoney.

Выгодно. Мгновенно.

Кадр 3.

Логотип Обменник.ws

Подпись: Ввод/вывод/Обмен Webmoney

Можно использовать эффекты затемнения/появления текста или резкой смены.

Можно использовать логотип Webmoney.

Сценарий баннера 468х60-3:

Цветовая гамма сайта.

Кадр 1.

Купить/Продать Webmoney по выгодному курсу. [Кнопка "Подробнее"]

Можно сделать мигающую кнопку, но не раздражающую глаз.

Можно использовать логотип Webmoney.

Сценарий баннера 100х100-1:

Цветовая гамма сайта.

Кадр 1.

Выгодно. Мгновенно. Круглосуточно.

Кадр 2.

Логотип Обменник.ws

Подпись: Ввод/вывод/Обмен Webmoney

Можно использовать эффекты затемнения/появления текста или резкой смены.

Можно использовать логотип Webmoney.

Сценарий баннера 100х100-2:

Цветовая гамма сайта.

Кадр 1.

Вывод Webmoney на карту Приватбанка.

Выгодно. Мгновенно.

Кадр 2.

Пополнение Webmoney.

Выгодно. Мгновенно.

Кадр 3.

Логотип Обменник.ws

Подпись: Ввод/вывод/Обмен Webmoney

Можно использовать эффекты затемнения/появления текста или резкой смены.

Можно использовать логотип Webmoney.

Сценарий баннера 100х100-3:

Цветовая гамма сайта.

Кадр 1.

Купить/Продать Webmoney по выгодному курсу. [Кнопка "Подробнее"]

Можно сделать мигающую кнопку, но не раздражающую глаз.

Можно использовать логотип Webmoney.

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Как видите задание для младших классов. Уточню: нам не нужны переливающиеся тексты, мега эффекты. Нам нужны еще несколько баннеров в подобном простом стиле.

Просьба писать *вменяемые* предложения.

13 лет назад
meebo
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
$33
1 день
Задачу выполнил без нареканий. Быстро и хорошо.
Четко поставленная задача, быстрая реакция на правки. Было приятно работать.
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