Нужны баннеры для стартовых проектов

$10
БаннерыЗавершен20 заявок302 просмотра
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Нужны баннеры для сайтов: gojuryu.kiev.ua, budotube.com

2 баннера - 468х60 и 2 баннера - 125Х125. То бишь по одному, каждого формата на каждый проект

Бюджет это за все баннеры, но готов обсудить ваши цены.

Нужно 4 баннера в .gif для банерных сетей.

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Не знаю как комментировать в этом сервисе. Поработал с несколькими фрилансерами, не понравилось. Ищем дальше.

13 лет назад
PanUA
49 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$25
2 дня
У нас получилось вполне адекватное сотрудничество. Ирина, спасибо за работу
Сотрудничеством довольна, комментарии к работе- серьезные, по делу, без придирок.
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