Нужны баннеры для стартовых проектов

Нужны баннеры для сайтов: gojuryu.kiev.ua, budotube.com

2 баннера - 468х60 и 2 баннера - 125Х125. То бишь по одному, каждого формата на каждый проект

Бюджет это за все баннеры, но готов обсудить ваши цены.

Нужно 4 баннера в .gif для банерных сетей.

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Не знаю как комментировать в этом сервисе. Поработал с несколькими фрилансерами, не понравилось. Ищем дальше.