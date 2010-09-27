Нужны баннеры для стартовых проектов

1 действие: В верхней части баннера красным текстом мигает надпись «Внимание акция!!!». Под ней на синем фоне появляется котёл (Buderus). За тем надпись «Внимание акция!!» сменяется на надпись «Скидка 15%». В свою очередь котел сменяет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны баннеры для сайтов: gojuryu.kiev.ua, budotube.com
2 баннера - 468х60 и 2 баннера - 125Х125. То бишь по одному, каждого формата на каждый проект
Бюджет это за все баннеры, но готов обсудить ваши цены.
Нужно 4 баннера в .gif для банерных сетей.
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Не знаю как комментировать в этом сервисе. Поработал с несколькими фрилансерами, не понравилось. Ищем дальше.
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